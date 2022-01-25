台中市清水自行車道濱海段日前傳出惡臭，市議員楊典忠25日前往會勘循線發現，大甲溪河畔遭傾倒廢棄物，影響附近居民衛生環境，也破壞沿岸的風光景致。台中市環保局表示，已通知管理單位先派員前往清除，將依跡證查辦實際行為人，以揪出不法。

市議員楊典忠指出，他接獲民眾陳情稱清水自行車道濱海段頻傳惡臭，於是前往會勘循線發現大甲溪河畔遭不肖者傾倒廢棄物，在日曬雨淋下漸生惡臭，影響附近民眾生活環境衛生，由於鄰近濱海自行車道，讓自行車族們騎乘該路段時，當海風吹拂時，沿途被迫忍受一陣陣的惡臭，相當不舒服。

民眾王先生說，他常趁假日騎清水自行車道，近日經過濱海段護岸路常聞到臭味，本以為是環境日常味道，沒想到竟是一大堆垃圾，實在太可惡，從大甲溪畔順流入海，對河川海洋環境汙染更嚴重，政府除了要趕緊清理垃圾外，也要積極把元凶揪出來。

楊典忠強調，台中市觀光旅遊局已整合清水自行車道，從鰲峰山騎到高美溼地，這是台中市唯一融合山、河、海自行車道，沿途地景美不勝收，希望市府不但要改善指標護欄等設施，也應加強環境巡查與維護，別讓自行車族與遊客乘興而來，卻敗興而歸。

台中市環保局表示，目前已通知管理單位觀光旅遊局先行派員清除完成，將依跡證查辦實際行為人，並依違反廢棄物清理法第27條部份予以告發處分。