根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國大媽在檢查她的電子信箱垃圾郵件時，無意間翻找到自己中了8300萬的樂透頭獎消息。她表示當初看到臉書(Facebook)廣告打得很兇，獎金上看百萬，所以沒想太多直接買了一張。等到獎金到手後，她打算提早退休並且與家人分享這筆鉅額。

這名幸運得主是來自美國55歲的皮爾斯(Laura Spears)，去年（2021）的最後一天她在臉書看到斗大的樂透獎金廣告，抱著試試看的心態便選了五個號碼。幾天後，當她正在尋找一封遺失的信件時，不經意的在垃圾郵件裡面看到一封自己疑似中獎的訊息，不敢置信的同時，皮爾斯立刻登錄彩券網站確認，當她得知自己中獎的時候激動說道：「我簡直不敢相信自己看到什麼，這一切都太不真實了，我竟然贏得300萬元（相當於台幣8300萬）！」

就在上週，皮爾斯也順利將獎金全數領回，而關於該如何運用這筆錢，她只說會計畫提早退休並且跟家人一同分享這筆意外之財。還不忘幽默表示：「我一定會將密歇根州彩票（Michigan Lottery）加入我的最愛，誰知道我哪天又幸運再次中大獎。當然，還有常常去檢查信箱的信！」