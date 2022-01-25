金門首座陽光公車棚啟用 ，讓金門往邁向綠能生活的目標再前進一大步。（金門縣車船處提供）

楊鎮浯縣長指出，金門首座陽光公車棚啟用，有效運用場域特性，開創新的價值，也賦予新角色。（金門縣車船處提供）

金門縣車船管理處攜手太陽能廠商在建華保養廠區打造全島首座大型陽光公車棚，發電量足供430戶全年用電，相當於2座台北大安森林公園的吸碳量，有效活化縣有公共資產外，也在推動低碳再生能源政策和節省公費支出下，讓金門往邁向綠能生活的目標再前進一大步。

主持啟用儀式的楊鎮浯縣長指出，建華保養廠區原為國軍工兵營區，隨國軍兵力精簡解編，由車船處撥用軍方3筆土地面積約2.4公頃，並於2019年完成保養場區規畫建置使用，除做為公車保養維修之外，也可提供50輛公車停車空間，在導入活化公有資產、節省公務部門經費支出的大方向下，引進民間資金活力，合作推動綠能發電，有效運用場域特性，開創新的價值，也賦予新角色。

車船處說明，建華保養廠陽光車棚建置面積為7580.4平方公尺，使用3910片太陽能板，每片0.35 kW（瓩），總建置容量達1368.5kW，以金門每瓩年平均發電量1252度估算，該場域每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電，相當於2座台北大安森林公園的吸碳量。

車船處並指出，全縣公車每年夏季4-9月份時，平均每月需要使用4萬餘公升油料，陽光車棚搭建完成後，公車停放時多了一層可以遮蔽日曬高溫，可減少車輛冷氣油耗及熱車時間，同時能延長車輛使用年限，節省保修費用，做到「一地多用，一舉數得」，初估未來夏季每月平均可節省油料約1000公升。