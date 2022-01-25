澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的微信（WeChat）公眾號在未被通知的情況下遭他人接管，帳號名稱被改成「澳華新生活」，頁面內容也變成中國政府宣傳文。福州一名商人承認買下莫里森的官方微信公眾號，指因為有關公眾號擁有巨大粉絲群。

目前該帳號所有人是一家名為「福州985信息科技有限公司」的中國企業，該名商人稱純粹是商業交易，不涉政治，但未透露交易金額，賣方無告知原有帳號持有人身份，微信已批准轉名，不會把帳號還給莫里森。

據報，澳洲政府多次與微信所屬的騰訊公司交涉，並且要求恢復莫里森的微信公眾號，但至今沒有結果。

澳洲媒體報道，「福州985信息科技有限公司」負責人黃愛鵬（Huang Aipeng，譯音）接受ABC訪問時宣稱，他是因為看中莫里森的帳號追蹤者數量眾多，因此在去年11月買下該帳號。他強調事件要政治無關。黃愛鵬提到，當時是向一名「季」（Ji，譯音）姓男子買下莫里森的帳號。

黃愛鵬指出，賣方當時並未告訴他帳號的使用者是誰。他也根本不知道莫里森是誰。強調自己接管該帳號一事獲得微信同意，因此不會將帳號還給莫里森。

據報導，莫里森辦公室和一些其他西方國家政治人物一樣，是透過位於中國境內的中介開通微信帳號。而莫里森則是於2019年1月透過上述「季」姓男子開通微信帳號。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師萊恩（Fergus Ryan）認為，莫里森辦公室透過一名中國公民開通微信帳號，是「具有風險和不智」的做法。