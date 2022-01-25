農曆新春連續假期前夕，商用不動產市場開出大紅盤！中國人壽今（25）日豪砸31.9999億元，收購台北市敦化南路二段的地標建築「潤泰金融大樓」接近四個樓層，共3052.66坪，換算每坪成交價達104.82萬元，舊商辦每坪站穩百萬元大關以上，已成為常態。

台股明天封關，新年連續假期將屆，商用不動產市場也傳出捷報。中國人壽今天以31.9999億元的大手筆，收購台北市敦化南路二段的商辦大樓「潤泰金融大樓」，包括：5樓、5樓之1、5樓之2、16樓、16樓之1、16樓之2、19樓~24樓，將近四個樓層，土地面積約202.65坪，建物面積共3052.66坪，換算每坪辦公室取得價格達104.82萬元。

根據近兩年內政部實價登錄資訊顯示，近兩年擁有「燙金」門牌的敦化南路沿線辦公大樓，鮮少有對外釋出的成交案例，至於2019年，該大樓的12樓及15樓，每坪成交價分別達109.5萬元、107.6萬元，身價都在百萬大關以上；而今天成交的行情每坪接近105萬元，絲毫不損於其屋齡36年的身價。