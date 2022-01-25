兆豐銀行越南海防代表人辦事處25日正式開業，由於時值疫情期間，因此由兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順率隊透過台北─越南視訊連線方式舉辦開幕典禮，海防代表處亦為兆豐銀行繼胡志明市分行後，成立的第二個越南據點。

25日的開幕典禮，是由張兆順率領兆豐金控總經理胡光華、兆豐銀行總經理蔡永義、副總蕭玉美等主管，並邀請財政部部長蘇建榮、僑務委員會委員長童振源、駐台越南經濟文化辦事處代表武進勇等，與在越南之我國駐越南代表石瑞琦、越南台商總會會長簡智明、越南央行海防分行行長等貴賓同慶，同時有超過15家台商客戶及台資金融同業線上與會。

兆豐銀最新統計顯示，海外分行2021年度稅前盈餘較2020年成長高達80％；對於越南最新經濟情勢，兆豐銀分析，其胡志明市分行深耕越南超過25年，2021年授信平均餘額成長15％，營運及獲利狀況穩定，提供「有溫度的一站式服務」，已成功輔導眾多台商進入當地市場，在台資銀行中不論是業務規模、獲利能力，均居領先地位。

而兆豐看好北越近年發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資與設廠漸增，且海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，商業活動興盛，極具發展潛力，因此決定設立海防代表處，未來將就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機，服務台商客戶，進而提升胡志明市分行經營利基，持續深化台越友好合作關係，互利互惠。

兆豐銀行目前在全球18個國家及地區共設有38個海外據點，並主動掌握台商供應鏈移轉等商機，搭配便利的全球金融網路銀行（Global E-Banking），海內外攜手合作提供台商客戶專業的一條龍服務。其中對於新南向國家，兆豐除了長期深耕，且佈局越來越完整，2021年上半年緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行陸續開業，加上越南海防代表處的成立，已於越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度9國設有21個據點，另2021年11月柬埔寨金邊分行增設大金歐支行已獲我國金管會同意，將持續擴大兆豐在新南向國家的金融服務網路。

在助陣台商客戶融資方面，兆豐銀也表示，先前推出新台幣2000億元新南向專案融資額度，已於2021年11月底達標，今年再加碼新台幣1000億元，同時積極運用財團法人海外信用保證基金的保證機制來進行，目前兆豐銀已榮獲該基金頒發2020年度績優銀行─「新南向國家融資金額成長特優獎」、「COVID-19專案總送保融資金額特優獎」、「總送保融資金額優等獎」、泰國曼谷、萬磅、挽那三家分(子)行「送保件數及融資金額特優獎/優等獎」六大獎項肯定，並獲國際知名銀行家雜誌(The Banker)評選為「台灣最佳銀行」。