桃園市蘆竹區忠孝西路在路肩畫設機車停車格，引起當地民眾不滿，有人認為停車格應畫設在路面邊線外，另有人覺得行使空間受到壓縮，地方出現不少反彈聲浪。對此交通局回應，目前正朝將原車道寬度增加來改善，詳細修改狀況仍有待與當地民代、民眾協商。

不少機車族反應，忠孝西路停車格畫設過於突出，壓縮到路肩行使的空間，對機車族來說相當危險；另有民眾指出，忠孝西路在上下班尖峰時段原本就很塞，在路肩畫設機車停車格，直呼「停車格再加上併排這條路，真的慘！」只怕這條路會更塞更難走，停車格才剛劃設好便反彈聲音頻傳。

對此交通局交通工程科科長劉廣堂說，該地區自桃園街起，行人只能走在車道上險象環生，交通局透過路型調整規畫寬1米且不含樹穴的標線型人行道，讓行人可以安心行走，另外由於該地區停車需求大，為此也畫設機車停車格滿足當地民眾的停車需求。

劉廣堂表示，由於該路段路肩空間大才一併規畫機車停車格，不過近來有民眾質疑機車格設置位置過於突出，導致機車行使空間被壓縮，這部分將進行檢討，目前預計朝將機車格及標線型人行道向路側縮減，讓車道寬度由3.3米增加到3.7米做為改善。