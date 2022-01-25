為了解大量攝取如柑橘、葡萄柚等富含類黃酮的食物，對女性缺血性、出血性與整體中風風險的影響；英國東安格利亞大學（University of East Anglia）組成的研究團隊，針對近7萬名女性進行逾10年的追蹤研究。結果發現，相較於攝取量最少的人，大量吃進柑橘、葡萄柚的女性，缺血性中風的風險下降達19%。

這份研究已經刊登在美國心臟協會的期刊《中風》之上。論文指出，健康的生活型態，結合能控制血壓的得舒飲食(DASH)或地中海飲食，可有效降低中風風險。

更進一步地說，這兩種飲食法之所以能降低中風風險，在於大量攝取蔬果，而水果、蔬菜、黑巧克力富含類黃酮化合物，能改善血管功能，並發揮抗炎與保護神經等作用，從而讓發生中風的機率大大減少。

然而，不同食物含有不同的類黃酮子類；這些不同的化合物各自對中風產生何等效益，目前研究還無法清楚說明。舉例而言，研究發現增加花青素的攝取，能降低高血壓風險達12%，而高血壓又是中風的重要風險因子。換言之，攝取花青素有助於降低中風可能性。

又比如，有研究指出，柑橘類水果富含黃烷酮，可降低缺血性中風的風險；然而，對於這種說法，學界看法不一，有的研究主張大量攝取黃烷酮，並不會降低缺血性中風的風險。

但也有研究指出，高黃酮醇攝取可降低致死性與非致死性中風的風險。研究團隊認為，之所以產生不一樣的研究結果，可能與錯誤估計飲食中各種類黃酮子類的含量有關。

因此，為更精準評估攝取量，進而評估黃烷酮、花青素、黃烷-3-醇、類黃酮聚合物、黃酮醇和黃酮等6大類黃酮子類，對於缺血性中風產生的影響，研究透過「護理人員健康研究」(NHS)遴選69,622名女性參與者，進行長達14年的追蹤研究。

所有參與者每4年就須進行一次飲食頻率問卷調查，並依據美國農業部的類黃酮數據庫計算類黃酮與子類的攝取量。在14年追蹤期間，共1803人出現中風；其中，943人缺血型中風，253人為出血型中風，607人為未知類型。

結果發現，雖然總黃酮攝取量的提高，並沒有明顯造成總體中風風險的下降；但是增加黃烷酮子類的攝取量，的確能降低缺血性中風的風險。具體而言，相較於攝取量最低的女性，黃烷酮攝取量最高的女性出現缺血性中風的風險下降19%。

由於這項研究的黃烷酮主要來自柑橘、橘子汁(兩者占82%)，以及葡萄柚與葡萄柚汁(14%)；故研究團隊總結，增加黃烷酮子類的攝取量有助於降低缺血性中風風險。柑橘類水果因為富含黃烷酮，因此可保護心臟、降低中風機率。

研究團隊提醒，雖然這項研究使用果汁來補充黃烷酮；但這是現榨原汁。相較之下，市售的果汁添加過多糖分，加上纖維已經大量流失，故民眾仍應以攝取原型水果為主，而不是用果汁替代水果本身。