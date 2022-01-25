41歲藝人納豆（林郁智）驚傳「腦出血」緊急就醫診治。（圖／中時資料照）

藝人納豆（林郁智）因「腦出血」緊急就醫診治，引起各界關心與震驚，台灣腦中風學會第十二屆理事長、澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正表示，台灣每17分鐘就有1人出現腦中風，如突發性出現頭痛、頭暈、想吐、視力模糊、步態不穩、手腳發麻無力等輕微或類中風前兆千萬不可掉以輕心。

葉守正指出，依新聞報導所述，納豆主要症狀為「腦中風」表現，在臨床研究發現，有近高達八成患者，均屬缺血性腦中風，另外近兩成患者，則為納豆的「出血性中風」病況，乃因其腦部供血的血管破裂，造成腦部損傷。

葉守正表示，據統計台灣每17分鐘，就有一人出現腦中風，主因多為腦部血管破裂或血流受阻，造成腦部缺氧、缺血與神經性缺損，促發暫時性或永久性腦功能異常。醫治腦中風患者，傾向以優先保護尚未受影響的腦細胞，避免壞死，並積極預防下次中風。

解除「腦中風」不定時炸彈，牢記「臨、微、不、亂」四字，是葉守正特別叮嚀評估腦中風的四字重要口訣：「臨」時手腳軟：請患者雙手平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來或無法舉起；「微」笑也困難：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊臉部表情是否對稱；講話「不」清楚：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；別「亂」快送醫：當出現上述任一症狀，要明確記下發作時間，立刻撥打119送醫急救。

葉守正提醒民眾，應定期做預防性腦血管檢查，可藉由腦部核磁共振攝影、頸動脈超音波，或是電腦斷層腦血管攝影等檢查，皆可評估自身是否為腦中風的潛在風險對象。除了定期健康檢查，若有肥胖、有菸酒癮、心臟疾病者，屬高風險族群，需更加謹慎。特別是40歲以上民眾，有中風家族史，於日常生活更要做好三高控制，血壓、血糖、血脂控制好，即能解除「腦中風」這顆不定時炸彈。