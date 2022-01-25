為守護學童身體健康，北市教育局協同衛生局與宏恩綜合醫院在2月7日至2月9日加開12至18歲青少年BNT疫苗第1、2劑及北市國小、幼兒園、特教學校及社教機關專案造冊教職員工BNT追加劑特別門診專案接種。

教育局指出，符合年齡資格的學生及家長可於1月27日上午10時起至1月28日下午6時至宏恩醫院官網登錄(https：／／app.country.org.tw／cweb)預約掛號，選擇2月7日至2月9日間上午8時至下午4時的時段，北市懷生國中接種並請攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡(小黃卡)及具家長簽名的接種同意書，由年滿20歲成年人陪同前往接種。

教育局指出，考量12歲以下兒童尚未能接種疫苗，為提升校園防禦力，特安排國小、幼兒園、特教學校及社教機關專案造冊教職員工接種BNT追加劑，已在1月13日完成造冊，可1月29日上午10時起至1月30日下午6時至宏恩醫院網站預約掛號，選擇2月7日至2月9日間上午8時至下午4時的時段攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)至北市懷生國中接種BNT疫苗追加劑。