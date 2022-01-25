2022年大陸對台工作會議25日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋在會上指出，要深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和黨中央對台工作決策部署，堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權；他還強調，要築牢反獨促統強大陣線，要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透大陸對台大政方針的核心意涵。

新華社報導，2022年對台工作會議25日在京舉行，此次會議以電視電話會議形式召開，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持會議、大陸國務委員王毅出席會議，大陸全國政協主席汪洋出席會議並講話。

汪洋指出，對台工作牽動黨和國家事業全局，事關中華民族偉大復興。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，穩中求進、守正創新，堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

汪洋表示，2021年台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰突出。各地區各部門認真貫徹落實黨中央決策部署，攻堅克難、砥礪奮進，有力塑造統一大勢，堅決開展涉台鬥爭，持續推動兩岸融合發展，付出了艱苦努力，取得了積極成效，成績值得肯定。

汪洋強調，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多。既要增強歷史自信，看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。要發揚鬥爭精神，堅決遏制台獨挑釁和外部勢力干涉，築牢反獨促統強大陣線。要秉持兩岸一家親理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。

汪洋表示，要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透大陸對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。各地區各部門要牢固樹立全國一盤棋思想，完善黨委統一領導、黨政齊抓共管、部門分工協作、社會廣泛參與的對台工作格局，確保黨中央決策部署落地落實。對台工作部門要加強自身建設，鞏固拓展黨史學習教育成果，弘揚偉大建黨精神，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，打造高素質乾部隊伍，以強烈的歷史主動精神奮進新征程、建功新時代。