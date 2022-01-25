韓國在COVID-19疫情初期以嚴格採檢、追蹤、隔離方式抑制疫情擴散，面對新種病毒帶來的大量確診人數，開始嘗試將現有機制轉為居家治療體系，重新合理分配資源。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新種病毒Omicron傳染力比先前的Delta病毒高上兩、三倍，但症狀相對輕微。除Omicron疫情較嚴重的光州、京畿道平澤市等地區，韓國確診率最低城市之一的京畿道安城市，為因應未來可能激增的確診人數，主動提出試行居家治療體系。

韓國原本施行的隔離治療規定比多數國家嚴格，確診者資料一律須經過保健所確認、統整，再分派至各醫療院所或生活治療中心隔離治療。但隨不斷變種的病毒株造成確診人數激增，醫療人力及資源逐漸面臨崩潰，也讓韓國當局開始思考將入院治療體系轉換為居家治療。

「歐美國家的民眾可能會覺得確診後在家治療是很普通的事」，曾參與京畿道居家治療體系研擬的安城醫院院長林承寬說，韓國的居家治療（Home-treatment）與歐美所稱的居家照護（Home-care）不同之處在於確保患者能定時向專業醫護人員問診，得以更安全在家治療。

截至今年1月中，韓國全國居家治療占比從去年11月底的31.4%增至52.3%，從2020年12月至今累計有18.7萬人曾採取居家治療，其中94.8%在家中痊癒後恢復日常生活。

安城市在去年底組成居家治療促進團，此後入院治療者占比從93.6%降至31%，超過6成確診者都在家中休養治療。

安城市採行的居家治療體系大幅減少接觸、移送患者的人力，只是簡單將確診者聯絡資訊整理通報，由醫院護理人員一天致電兩次問診，有必要時才會經醫生判斷進行面對面問診治療。

安城市政府與安城醫院分工處理居家治療者的生活及健康問題，健康狀態由醫護人員負責追蹤，隔離生活中的疑難雜症，則配有一對一的市府公務員協助處理。目前約有853名公務員協助居家治療者起居支援。

安城市長金補羅今天接受媒體訪問時表示，過去採取嚴格管控措施，是因為對新種病毒仍有許多不確定、不清楚的地方，因此在不確定之處都以最高規格應對；經過一段時間，掌握該如何預防、控制的知識後，就可以調整為更合適的應對體系，也更有餘力照護非染疫的其他病患。

林承寬指出，在Omicron病毒出現後，有人認為這可能是疫情終結的轉捩點，因為染疫後痊癒者及接種疫苗者將占主要人口比例，以達成群體免疫。

他說，也有人認為疫情發展還很難推論，採取較慎重態度，「以韓國的狀況，我們目前正面臨的是確診數暴增的時期，無論之後疫情會不會結束，現在的模式並不足以應對確診者暴增的狀況才是重點」。

林承寬強調，居家治療並非無條件降低管理水準，而是將現有資源有彈性分配，「尤其在災難時期的資源，需要更有彈性的分配」，減少不必要的資源耗費，改變為適合未來狀況的分配方式。

他坦言，應對體系轉換並不容易，「不只是上級單位、民眾，大部分人的觀念仍停留在過去的經驗」，因此更需要像安城市這種實證案例，讓大家看到實際上的改變。

金補羅表示，安城醫院目前有25名人力負責電話問診工作，可應對人數一天約達890人，「但這並非上限」。她表示，現行體制是以社區醫院為中心的區域共同體概念，未來將有更多公、私立醫療院所加入。

中央事故對應本部居家治療情況組長金承逸也說，未來若居家治療人數增加，一天2到3次的電話問診可彈性減少至1到2次，中央政府也正在研擬相關作法，將以社區醫院為中心的居家治療體系擴大至全國各地區。（編輯：周永捷）1110125