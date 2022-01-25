台南今天新增2起本土確診個案，台南市長黃偉哲表示，從上周安平玄饌海鮮宴會館喜宴有確診者足跡到今天新增疫情，近期疫調發現民眾未落實實聯制，一旦發生疫情，恐淪為防疫破口，之後只要查到，將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元。

黃偉哲今天與衛生局長許以霖一起說明新增2起本土病例相關足跡，他說，目前台南市政府根據這些足跡盡速匡列、疫調，希望截斷感染鏈，但卻也發現不少民眾未落實實聯制，造成疫調困難。

他呼籲，出入公共場所都必須掃QRcode，如果被查出來沒有實聯制，情節輕微可開罰3000元，嚴重可罰1萬5000元。他強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴加處理，絕不縱容。

許以霖說，地方主管機關有權針對未落實實聯制開罰，民眾於餐飲場所未落實實聯制，已違反傳染病防治法第37條第1項第6款，將依同法第70條第1項規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。