朴子市公所25日邀朴子醫院日照中心長輩參與彩繪燈籠，曾從事寺廟彩繪的73歲陳明堂手繪龍、虎圖騰更是活靈活現。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

朴子市公所25日邀朴子醫院日照中心長輩參與彩繪燈籠。（朴子市公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市配天宮有全台僅有慶典文化「御賜燈花」，受疫情影響，農曆年節登場的朴子燈花節，朴子公所將首度在3大戶外展區實施掃碼實聯制，另派員在場宣導加強防疫，至於配天宮也宣布取消元宵節舉行的「燈花媽遊樸城」踩街嘉年華，避免群聚。

朴子市長吳品叡說，由於這波病毒傳染力極強，雖然朴子市民廣場、火車頭公園、鐵支路公園3大燈區屬戶外空間，但基於防疫優先，今年規畫在燈區擺設QR Code 供民眾掃碼，同時也會派員在場巡視加強防疫宣導，提醒民眾不要脫口罩或邊走邊吃，讓民眾欣賞燦爛燈花之餘，也保護自身健康安全。

配天宮董事長蔡承宗則說，配合中央政策，避免造成群聚感染，2022年御賜燈花燦爛209「燈花媽遊樸城」踩街嘉年華已取消，至於農曆初三「媽祖寶貝回娘家」活動，今年同樣取消團拜，改採自由參拜、領取紀念品，因時間從早上持續到下午，人潮不斷流動，群聚風險較低。

朴子市公所每年都會邀請各級學校彩繪燈籠，春節期間在市區廣場展出，這次朴子醫院日照中心的長輩在工作人員的鼓勵下，也主動參加這項傳承已久的節慶活動，其中陳明堂阿公的彩繪作品格外令人驚艷，從節節高升的竹林到威風凜凜的老虎，畫工精細、用色精妙，吳品叡等人才發現，原來明堂阿公年輕時是一名寺廟、門神彩繪師，現他已搖身一變成藝術股長，靠一技之長妝點日照中心的每個角落。