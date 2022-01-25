美股今年開局接連重挫，周一（24日）三大主要股指盤中暴跌，道指跌逾千點，儘管尾盤反彈收高，今年以來仍跌5.4%。針對美股一路下跌，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指白宮關注的是經濟情勢，而非單日、單一指標，「前總統川普喜歡在任內吹噓股市上漲的功績，但拜登和他不同，不會將股市視為判斷經濟情勢的手段」。莎琪這段話傳至Reddit上，引發美國網友一番熱議。

聯準會（Fed）升息壓力、俄烏衝突加劇等不利因素發酵，牽動市場恐慌情緒，近期美股跌跌不休，道指周一盤中暴跌逾千點，標普500指數也一度跌近4%，那斯達克指數跌約5%；即便周一尾盤拉高收紅，道指今年以來仍重挫5.4%、標普則已經跌了逾7%，那斯達克指數受美債殖利率飆高影響，今年以來已經重挫逾11%。

商業內幕報導，針對道指周一盤中暴跌，莎琪被福斯新聞記者問及拜登看法時回應，「我們主要關注經濟情勢，而非單日、單一指標」。

隨後話鋒一轉，莎琪批評前總統川普在任內期間，不時吹噓股市大漲，將美股榮景歸功於自己身上，「與前任不一樣的是，拜登從不將股市當作判斷經濟情勢的手段」，而且從拜登上任以來股市也漲了約15%。

莎琪強調，「我們關心的是工薪家庭的就業情況，是否有份足以養家餬口的薪資，而我們已經很明顯看見即大的進展」。在2020年4月疫情爆發之際，美國失業率衝上2位數的高峰，如今已經降至僅3.9%。

報導被轉至美國最大論壇Reddit，不少美國網友譏諷，「他是看比特幣價格衡量嗎？」、「好喔，若通膨是一個指標，那經濟很棒欸」、「他也不知道自己靠什麼衡量吧」、「民主黨的人為什麼依值關注川普？他都過去了，向前看做點什麼吧」、「通膨飆漲的背景下，經濟可能會衰退，而這位發言人卻還在提一個不再是總統的人」。

但也是有部分美國網友力挺拜登，「川普看到的只有股市，拜登則關注就業、持續成長的經濟」、「所以拜登任內股市表現更好」、「說的非常正確」、「歐巴馬當總統時，共和黨說股市不算什麼，但川普當總統時又開始吹噓了」。