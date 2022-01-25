宣布參選基隆市長的前立委謝國樑出生成長在基隆，也走訪 過許多國家和城市，他眼中的基隆 ，充滿無限潛力。（謝國樑團隊提供／陳彩玲基隆傳真）

宣布參選基隆市長的前立委謝國樑希望打造海洋主題的設施 ，讓基隆成為絕佳的親子天堂。（謝國樑團隊提供／陳彩玲基隆傳真）

宣布參選基隆市長的前立委謝國樑出生成長在基隆，走訪過許多國家和城市，他眼中的基隆，充滿無限潛力。「海洋是基隆最大的特色。」基隆近年來的觀光正持續發展，除基隆廟口外，愈來愈多景點吸引觀光客前來，條件絕不輸日本橫濱、德國漢堡等國際大港。

謝國樑認為，基隆有很多進步的條件和高度發展潛力，創造市民、海和基隆港有更多互動關係，是絕對可以做到。只要好好運用，可以創造出不遜於外國一流城市的景觀和亮點，光是稍做發想，信手拈來，就充滿許多可能性。

基隆八斗子沿海一帶，海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點；潮境公園有海又有景，春夏時分退潮時的海蝕平台，有豐富多樣的自然生態，若能再引進一流的軟硬體概念與設施，打造國際級的主題樂園，潮境公園極有發展成一個適合全家大小同行出遊的世界級海景主題樂園園區。

謝國樑表示，潮境海景兒童主題樂園，絕對有潛力化身成如同美國加州知名旅遊景點《聖塔莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)》一樣的觀光勝地。這個海景兒童樂園將串連基隆的八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及延伸至東北角的象鼻岩，成為北台灣的海洋觀光廊帶，讓孩子們可以與大自然更近距離接觸。

台灣是海島國家，海洋資源是公共財，謝國樑擔任立委時，守護番仔澳，不讓卸煤碼頭破壞這片天然海洋，如今希望打造一座海景兒童樂園，讓更多人可以欣賞這片美景，結合海科館的資源，打造海洋主題的設施體驗與探索，讓基隆的這片海洋可以成為絕佳的親子天堂。

基隆不只擁有海洋資源，鐵路也是一大特點，具歷史悠久的鐵道文化，謝國樑計畫，結合七堵車站的鐵道特色，在七堵車站旁的鐵道紀念公園內，改造成一個火車概念主題空間，邀請類似深受兒童喜愛的湯瑪士小火車，或是三麗鷗公司的Hello Kitty進駐，讓鐵道特色結合觀光活動。

謝國樑說，展現七堵鐵道特色的同時，連帶可以提升周邊商業價值，也可以配合彩繪列車直達車，吸引更多遊客前來，創造更多的觀光利潤，打造全新的觀光熱點，未來這2座樂園將比照他過去幫基隆市民爭取海科館周一免費入館的經驗，幫基隆市民爭取一周一日免費體驗遊玩，作為基隆市民的福利。

基隆港旁的基隆文化中心及港務局空地，位在交通便利廊帶上，地點絕佳，但市民擁有感卻一直很低，既可惜又浪費。謝國樑出指出，文化中心是欣賞基隆港的絕佳地點，周遭無太多高樓，是附近的制高點、視野遼闊，白天可目睹大船入港，不時還有老鷹盤旋低飛，傍晚還能欣賞海灣的落日餘暉。

另外，港務局的土地，若能和文化中心大樓整合，可以創造成絕美的港灣景觀園區，未來不再只是一個有著傳統文化展演館的陳舊大樓，而是透過活化與整合，保留部分空間做藝術展演、解構其他空間，成為一個可親、有活力，並吸引民眾想駐足停留看海賞船的美麗景點，絕對可以發展成具代表性的地標。

謝國樑表示，如果能善用碼頭海景港灣景觀，與文化中心的優雅底蘊結合，打造成基隆最浪漫景點，成為情侶約會、戀愛甚至互許終生的首選地點，在夕陽餘暉或流光夜景的幫襯下，讓情人間的美滿與甜蜜閃耀整個基隆港，逢年過節，還可以施放煙火、舉辦花火大會，或推出各種應景主題活動，帶動周邊觀光與商業活動，引進世界知名藝術展覽或表演，相信能被列為基隆必要打卡的行程。