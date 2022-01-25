宏達電宣布，VR應用商店平台VIVEPORT將於2月中推出全新NFT交易市集VIVE BYTES，VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等推出NFT數位收藏，除直購之外，另推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能，也可串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款的便利性。

NFT藝術品拍賣屢創下新天價，讓NFT收藏與交易成為投資人的新歡，並透過全球最大NFT交易平台Opensea買賣，早早就看好NFT收藏與交易市場的宏達電，也宣布透過旗下VR應用商店VIVEPORT推出自有NFT交易市集VIVE BYTES，消費者可以法定及加密貨幣購買，第一階段 NFT 交易市集將針對 ACG 主題如動漫 、 卡通和遊戲等推出相關 NFT 新型態數位收藏，並且在推出 「《Step into Cat Art 走進喵次元》貓．美術館線上展」NFT數位收藏。

宏達電表示，首波VIVE BYTES交易的NFT收藏項目，為日本知名畫家山本修的CAT ART作品，山本以喵化世界畫作揚名國際，其中「貓斯汀大教堂」穹頂畫創作NFT收藏，也將加入一系列 「收集解鎖NFT盲盒」特別活動，在接下來的幾周內購買CAT ART NFT收藏的消費者，將享有購買 「限量版3D CAT ART模型NFT收藏」的優先資格。而《Step into Cat Art走進喵次元》貓美術館線上展的參觀者在瀏覽展廳中的畫作同時，也能直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集最喜愛的CAT ART NFT收藏。

宏達電指出，繼去年推出全球第一個Cat Art貓．美術館線上展覽後，宏達電即展開打造CAT ART NFT新型態數位資產的行動，欲使參觀者能夠獲得多樣化數位作品收藏， 「《Step into Cat Art 走進喵次元》貓．美術館線上展」 已正式向全球公眾開放七個主題館，活動將展出至2022年5月31日，除了展示「貓斯汀大教堂」、「古典肖像貓」、「貓體之美」、「貓創空間 」及「交流的貓藝術」五個展館外，也新增 「庶貓日常」和「貓藝術」在內的新展覽館可供參觀者透過手機、電腦或任何 VR 設備進入體驗，並能夠隨時與喵畫以及其他參觀者互動。