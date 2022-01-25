2021年新台幣兌美元雖升破28元，但壽險業匯兌成本卻創四年新低。金管會25日公布，2021年壽險業全年若完全不避險，則匯損可能高達新台幣3178億元，已比前年的5818億元減少2640億元，且因為台美利差縮小，讓避險工具成本下降，全年壽險業匯兌成本為新台幣2174億元，比前年減少794億元、減幅近26.8％，也終止過去三年匯兌成逐年增加的趨勢。

壽險業海外投資餘額已逼近新台幣20兆元，除了匯兌風險由保戶自負的外幣保單部位，可不避險外，其餘13.87兆元的國外投資部位，若不避險，匯兌損失就會吃掉當期獲利，但若完全避險，買換匯契約（CCS）或無本金遠期外匯（NDF）的錢，一去不回頭，雖能保護帳面獲利不被匯損吃掉，但營運成本也會大量增加，同樣會吃掉獲利。

所幸新冠肺炎讓美國利率急降，台美利差縮小，讓避險工具成本下降，去年全年壽險業花在避險工具的成本為新台幣1172億元，比2020年省了428億元，加上新台幣兌美元匯率雖持續升值，年升幅達2.87％，已比2020年升值5.3％幅度縮小，因此匯損金額亦縮小。

金管會亦公布，在扣掉避險工具成本及兌換損益後，壽險業海外投資淨收益達新台幣7914億元，比2020年多賺1650億元，占壽險整體投資收益的6~7成，對獲利貢獻極大，代表國外投資雖有匯兌風險，仍是壽險業提升獲利不得不走的路。

據金管會統計，壽險業2017年全年匯兌成本1761億元，2018年新台幣先升值到29.12元，之後又貶回30.7元，但已付出極大避險成本，全年匯兌成本達2309億元，2019年新台幣則是先貶後急升，全年避險成本2912億元，2020年新台幣雖大幅升值到28.508元，但壽險業強化避險，全年匯兌成本2968億元，沒有破3千億元，去年則是成功降低成本到2174億元，終止連三升。