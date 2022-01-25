保護股東金管會修法。金管會證期局主秘高晶萍25日宣布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，未來上市櫃公司等跟關係人做資產交易，只要交易金額超過公司總資產10％，必須先經股東會同意，若違反規定可依證交法178條處以罰鍰24萬起跳，預計農曆春節後就上路。

高晶萍指出，這是為配合實務運作及強化關係人交易管理，且參考國際規範及「2020年亞洲公司治理報告（CG Watch 2020）」等所做的修正。所謂關係人交易依IFRS24條規定，用實質關係人來判定，另外，財報編制準則第18條對關係人也有定義。

據金管會統計，以2020年全年上市櫃公司及興櫃公司公告的關係人交易案，共有1554筆，其中交易金額逾公司總資產10％的約36筆，其中主要是「不動產」交易局多，分析新規定其實對公開發行公司的影響並不會太大，

此次修正公開發行公司取得或處分資產處理準則共有三大重點，一是強化關係人交易的管理：在參考國際主要證券市場規範後，明定公開發行公司或其非屬國內公開發行公司的子公司，向關係人取得或處分資產，其交易金額達公開發行公司總資產10％以上者，應將相關資料提交股東會通過後，才能進行，以保障股東權益；但公開發行公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，則免提股東會決議。

二為提升外部專家出具意見書的品質：原本只有會計師審計有自律規範，但基於外部專家所屬各同業公會對相關業務辦理定有自律規範，為明確外部專家應遵循程序，明定專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商出具估價報告或意見書，除應依現行規定，承接及執行案件時應辦理相關作業事項外，並應遵循其所屬各同業公會的自律規範辦理。

三放寬資訊揭露規定：考量國外公債商品性質單純，且債信通常較國外普通公司債為佳，另指數投資證券（ETN）與指數股票型基金（ETF）的商品性質類似，爰放寬以投資為專業者在初級市場認購國外公債、申購或賣回指數投資證券得豁免公告。

此外，金管會也將在2022年第1季發布「關係人交易指引」提供公司瞭解各類型關係人交易相關規範重點及全貌，並研議強化提交股東會資訊，現已請證交所委託專家於2022年第2季完成研究，並預計分別於2022年第3季及第4季配合研修公司治理實務守則及公司治理評鑑指標；後續將於2023至2024年研議調整相關規範