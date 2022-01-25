今年農曆年為了防疫，相信民眾都會選擇留在家中安心抗疫，而foodpanda就貼心在除夕到初六（31日至2月6日）帶來「胖胖達來拜年」賀歲活動，每天祭出各一組美食外送、生鮮雜貨的限定優惠碼，像「虎年行大運」、「萬事皆如意」等吉祥話均成優惠碼，即享美食外送消費滿150折50、生鮮雜貨消費滿300折100的優惠，每日兌換名額有限，先搶先贏。