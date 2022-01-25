foodpanda除夕到初六天天祭吉祥話優惠碼 19:422022/01/25 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 foodpanda就貼心在除夕到初六（31日至2月6日）帶來「胖胖達來拜年」賀歲活動，像「虎年行大運」、「萬事皆如意」等吉祥話均成優惠碼。（foodpanda提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年農曆年為了防疫，相信民眾都會選擇留在家中安心抗疫，而foodpanda就貼心在除夕到初六（31日至2月6日）帶來「胖胖達來拜年」賀歲活動，每天祭出各一組美食外送、生鮮雜貨的限定優惠碼，像「虎年行大運」、「萬事皆如意」等吉祥話均成優惠碼，即享美食外送消費滿150折50、生鮮雜貨消費滿300折100的優惠，每日兌換名額有限，先搶先贏。 全聯攜foodpanda衝刺生鮮外送 助攻生鮮外送業績3倍成長 全聯合作foodpanda 熊熊配雙贏 #優惠碼 #foodpanda #除夕到初六 #吉祥話 #美食外送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Foodpanda遇激烈競爭 砍德國業務、賣日本部門 11:412021/12/23 國際 管中閔網路人氣高 被外送平台相中成為優惠碼 20:482021/12/08 生活 foodpanda在台再投資6億擴編 預計上半年將以高薪吸納百名科技人才 14:292022/01/10 生活 全聯攜手foodpanda 生鮮外送業績看增三倍 04:102022/01/14 產業．科技 全台都是奶茶控！foodpanda 2021年度外送訂單排行冠軍是它 17:092021/12/27 生活 Foodpanda攜手全聯 涵蓋全聯全台超過75％外送服務 17:132022/01/13 財經 除夕到初六全在娘家過！媳婦用這招免見公婆 網喊高招 22:542022/01/04 生活 foodpanda祭高薪招人才 04:102022/01/11 時尚消費 Uber Eats搶年菜年禮商機 攜手Uber祭出8萬張虎年刮刮卡 13:222022/01/19 生活 《產業》foodpanda攜全聯拚生鮮外送 年營收上看15億 08:012022/01/14 財經 foodpanda大當機 平台無法點餐 14:072021/12/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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