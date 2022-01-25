由寶吉祥集團總裁資助的「明日之星」8場冠軍歌手粉絲見面會，第三場次郭忠祐及第四場次杜忻恬分別在1/22、1/23舉行，由於粉絲熱烈支持，當免費登記索票的訊息公佈後，兩場次門票即刻被索取一空!郭忠祐與杜忻恬亦拿出精湛的歌藝及表演回饋粉絲，讓粉絲見面會精彩無比，毫無冷場。兩位冠軍歌手感恩寶吉祥集團總裁繼「Champions」演唱會後再次提供舞台，讓他們得以在演藝生涯進階，明星之路又邁進了一大步！

8場冠軍歌手個人粉絲見面會皆在CORNER MAX大角落多功能展演館舉行。22日場次由陽光男聲郭忠祐登場，郭忠祐除準備許多拿手的台語好歌，還特別安排與歌手好友于浩威對唱「飄洋過海來看你」；歌手餅乾(馮秉軒)也應邀擔任嘉賓，私下一同練歌、愛看電影，擁有好交情的兩人，則是帶來多首電影主題曲以饗歌迷；與郭忠祐是拜把兄弟的馬國畢和余思達也來力挺，三人合唱收錄於郭忠祐最新專輯《故事繼續》中的「永遠的兄弟」，並透過風趣幽默的對談，展現出深厚的兄弟情。

寶吉祥「明日之星」冠軍歌手粉絲見面會 邁進明星之路。（寶吉祥提供）

郭忠祐也在舞台上自曝，前幾天拍戲出外景，又遇上大雨，非常擔心歌聲受影響，幸好寶吉祥集團總裁在幾天前，便交代寶吉祥集團董事長為他預約寶吉祥中醫看診，調理好鼻子過敏、鼻音過重的問題，因此非常感恩總裁的暖心呵護，讓他能在這次粉絲見面會完美演出！

而演出當天郭忠祐相當擔心因碰上補班日及大雨，現場會門可羅雀，沒想到現場幾近滿場，一上台便感動直呼：「我相信你們都是真愛！」透過這次演出，看得出郭忠祐「師奶殺手」封號不是浪得虛名，現場粉絲從五歲到九十歲的粉絲齊聚，更有媽媽帶自己女兒一同追星，有一位五歲的小妹妹就曾許願長大要嫁給郭忠祐哥哥，一早便來排隊，粉絲見面會終於如願以償看見偶像，害羞地說不出話來，忠祐笑稱：「等到妳長大，我都老了！但我會為妳唱到80歲」。郭忠祐的圈內好友蔡小潔、黃露瑤、波波蓁等也都特地於工作空檔現身力挺。

甜忻女聲杜忻恬於23日登台，杜忻恬從七歲開始接觸歌唱，最崇拜的歌手就是歌神張學友，所以為粉絲準備多首歌神張學友的經典名曲，杜忻恬爐火純青的唱功，不管是中文或粵語歌曲，曲曲皆讓粉絲如癡如醉。然而粉絲不僅能聽歌，還有二位幸運粉絲被抽中，與杜忻恬合唱「月亮代表我的心」、「繁華攏是夢」等膾炙人口的歌曲。而對於有這次機會與粉絲近距離互動，杜忻恬也在舞台上感謝寶吉祥總裁的支持，也表示未來會持續努力精進歌藝，回饋總裁的栽培，回報粉絲的期待！

而在節目認識的李子森、陳昭瑋也到現場聆聽，以行動力挺好友！李子森更應現場觀眾熱情鼓催之下加碼合唱「繁華攏是夢」，令現場粉絲驚喜連連，死忠粉絲大讚表示：聽到現場版，真是賺到啦！。

寶吉祥「明日之星」冠軍歌手粉絲見面會 邁進明星之路。（寶吉祥提供）

主辦單位寶吉祥集團指出，寶吉祥集團總裁覺得8位冠軍歌手擁有好歌喉，卻無法在演藝圈發光發熱，因此去年11月為8位冠軍歌手在TICC(台北國際會議中心)舉辦「Champions」大型演唱會，讓他們在大舞台展現才華，首次登上TICC的8位冠軍歌手也把握機會賣力演出，贏得熱烈迴響。特別的是，郭忠祐準備總裁所指定的高難度踢踏舞、郭婷筠也首次演唱英文歌曲，挑戰由寶吉祥總裁指定的英文歌曲：英國知名創作歌手愛黛兒的Rolling in the deep（墜入深淵），雙雙得到觀眾滿堂喝采！也正是總裁「慧眼識人」，大幅提升演唱會質量，演唱會因而相當成功！

寶吉祥集團總裁基於「惜才愛才」，認為8位冠軍歌手皆是可塑之才，為延續他們的熱度及曝光度，所以再次為8位冠軍歌手創造演唱平台，租場館、硬體設備、聘請樂隊、購買各種媒體廣告宣傳，舉辦個人粉絲見面會，讓他們能與粉絲互動交流，擴大粉絲團，並透過一連串造勢活動，歌聲亦能獲得廣大觀眾的認同，為演藝生涯鋪路。不僅如此，更提供演唱費用予8位冠軍歌手。寶吉祥集團總裁出錢出力，正是希望8位冠軍歌手未來在歌壇可以登峰造極！寶吉祥集團也表示，盼望8位冠軍歌手要用心珍惜這次粉絲見面會的表演機會，努力發揮自我，相信在朝向明星的路途上必能走得更順遂！期望8位冠軍歌手不要辜負總裁的用心良苦！

寶吉祥集團表示，8位冠軍歌手粉絲見面會1/15郭婷筠、1/16陳怡婷、1/22郭忠祐、1/23杜忻恬場次皆圓滿落幕，接下來2/12 (六)蔡家蓁、2/13 (日)曾瑋中、2/19 (六)彭正、2/20 (日)賴慧如場次，已於1/23中午12時開始索票，每場票數有限，請歌迷屆時於各個歌手及《時代創藝企業有限公司》粉絲專頁登記索票。