為迎接2022虎福生風的新春農曆年，凱渥集團眾星分流齊聚賀歲，一起獻上喜氣洋洋的新春靓照，也因為疫情的關係，大家嚴謹以待不忘做好防疫，每位藝人名模都配戴著凱渥特製的金虎獻瑞口罩，增添喜氣之外看起來相當活潑調皮。

凱渥眾星臨門添虎氣。（凱渥提供）

自凱渥搬遷至博愛路新家則是喜事不斷，直接迎來三組全家福，莊凱勛與廖逸安一家四口熱鬧迎虎年，莊凱勛從去年跨足實境節目《跟著餐車交朋友》演藝之路更寬廣，在電影《美國女孩》的表現更是受到廣大影迷的迴響，還有受邀擔任「高雄電影節短片競賽評審」可以說是收穫滿滿，期許自己有更多演藝上的精采呈現。

凱渥眾星臨門添虎氣。（凱渥提供）

而趙孟姿與許孟哲也不遑多讓，在元旦即宣布「Doreen要當姊姊了!」雙孟即將在今年迎來虎寶寶，可謂福虎報喜，幸福洋溢。凱渥仙女廖奕琁與鈴木有樹今年則是多了女兒潤一起過第一個一家三口的新年，新手媽媽的廖奕琁全心全意地奉獻心力在女兒身上，但她也不斷直呼「有工作來找我，工作就是我的放假。」

另外虎霸群雄的則是凱渥視帝李銘順與弟弟李銘忠在去年兄弟倆第一次攜手合作影集《逆局》就創造極高討論度，今年李氏兄弟檔因為工作的關係，將首次共同留在台北體驗農曆新年；才剛結束台灣犯罪故事《生死困局》拍攝的李銘忠，緊接另一檔動作喜劇的拍攝，而李銘順正如火如荼地拍攝《八尺門的辯護人》，兩兄弟今年將有各自的新作品讓人拭目以待。

凱渥眾星臨門添虎氣。（凱渥提供）

林柏叡也以『我親愛的小潔癖』的帥氣保鑣引起廣大關注另一部古裝作品『蒼蘭訣』已經殺青，也期待很快以古裝造型與大家見面。凱渥戲劇新生代鄭亞從回歸《女力報到》創造超高人氣，而犬萌系林輝瑝則接棒女力，在TVBS新戲《校園機制生活》則有亮眼的演出。三立『全明星運動會第二季』見到趙逸嵐（小八）獲得MVP大獎，在『全明星運動會第三季』加入兩位紅隊生力軍王庭勻、胡祖薇，表現也非常亮眼。

新人輩出 各界表現優異

凱渥新人輩出，最具潛力的新星范姜彥豐、林嘉威、孫君實以及黃珮琪，更是後續最看好的戲劇新秀；黃珮琪2021年榮獲桃園電影節最佳女主角獎，而孫君實會在虎年迎來自己第一次大螢幕的作品《化劫》。除了戲劇上的展現，男團節目《原子少年》組合林煥鈞、夏浦洋、陳峻廷與林毓家也即將在節目上與大家見面。

凱渥眾星臨門添虎氣。（凱渥提供）

虎運連年的還有斜槓女星洪曉蕾，熱愛美食的她不僅推出PODCAST 《走跳味蕾》，更是發展出電商品牌《蕾味》將各地美食直送到家。美食團也不可忘了大久保麻里子，在他的youtube頻道也常分享台灣在地美食風土人情。說到斜槓則少不了凱渥甜心王心恬，從名模到演員展現軟實力，預計在今年出書，內容是以女性成長相關的分享，除了經營自己香氛品牌NAMUA有自己的一套哲學，熱愛運動健身的她也不缺席參與各種大型運動賽事，虎年也會有許多代言陸續曝光。 除此之外還有各大精品指定名模張敏紅、新生代『姊妹超模』潘昱璇與潘星妤等凱渥的名模新秀們一起與大家拜個早年。

凱渥眾星臨門添虎氣。（凱渥提供）

其他藝人因為工作關係無法參與這次拍攝，范文芳2021年創糕點品牌《Fanntasy Bakes》擔任起糕點介新人老闆的角色，2022年將也有新作將在台灣推出；李沛旭則遊走體育圈及影視圈，近年專精於斜槓健體領域，2022年元月則與李銘忠一起投入新作品的演出，更是將自己的電商_旭旭百貨經營的有聲有色。

路嘉欣與趙逸嵐除了開張《阿路八》的PODCAST，居然還賣起了《阿路八》周邊商品；實力派女演員鄭家榆出道多年，在多部戲中都有出色表現，更多次以優異的演技入圍金鐘獎。擁有作家母親的血液2021年提筆嘗試寫作，新作將在春天問世。

賴郁庭2021加入三立八點檔《天之驕女》，獲得高度好評，被封為”怪物級新演員”，目前也有其他邀約陸續進來，今年凱渥群星們團結創新動力齊發、突破疫情禁錮，虎力全開事業衝破天花板。