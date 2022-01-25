觀眾將一睹巨星小S的舞蹈課。（CATCHPLAY＋提供）

CATCHPLAY原創自製OTT綜藝節目《熙娣想聊》，本周四最新集數將帶觀眾直擊巨星的日常生活，公開主持人小S的私人行程，一睹她最真實樣貌。在25日釋出的最新預告中，小S與徐媽媽一同共進晚餐，感情好的母女倆相談甚歡，小S爆料：「真的有人在追我媽…」接著小S請兩位男模驚喜登場，大秀上身肌肉為徐媽媽展現性感精壯的好身材，小S雀躍地喊：「媽，妳多久沒看到那東西了！」徐媽媽露出正宗姨母笑，滿意得頻頻拍手。

小S精心安排的男模，除了擁有好身材，還會變魔術討徐媽媽開心，令徐媽媽笑得合不攏嘴，直呼：「太好笑了！」最後男模表示很久沒看到媽媽笑得這麼開心了，更對小S喊話：「妳準備叫我爸爸…」大膽的告白令所有人捧腹大笑！

《熙娣想聊》開播至今集集皆是最具話題來賓，帶給觀眾滿滿的爆笑訪談互動，每集節目依照慣例由主持人小S徐熙娣親自點名當集來賓，本周第六集即將登場的來賓將點名哪一位大咖，小S告訴製作人：「International Professional Super Star國際巨星！」製作人大S不以為意地說：「妳本人？」小S解釋：「大家都很好奇我的私生活OK？我要帶著大家跟著我一起度過小S的日常，體驗國際巨星樸實無華且枯燥的一天！」

熱愛跳舞的巨星小S透露：「國際巨星的日常生活除了練舞、健身，當然也要偶爾陪陪家人，我也常找我媽或我姊一起吃飯。」本集節目將帶觀眾一睹巨星小S的舞蹈課，以及從未公開過的最新性感舞姿，還有小S日常最愛的美食大公開，最後壓軸與徐媽媽的母女晚餐時光，犀利天后會出什麼難題考驗徐媽媽，母女同台會引爆什麼爆笑的火花令人相當期待。