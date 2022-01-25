蔣介文的母親及妻兒到場共享榮耀。(台中市政府提供)

2021新北市萬金石馬拉松於去年11月21日圓滿落幕，來自台中的「黑色閃電」蔣介文，以2小時26分29秒奪下個人首次萬金石冠軍，不但是國內組第一，更成為總排名冠軍，台中市長盧秀燕25日在市政會議表揚。市府運動局表示，能夠在國內3000多位菁英好手中脫穎而出，相當難得，台中引以為榮。

運動局長李昱叡表示，蔣介文來自梨山環山部落泰雅族，是台中原住民傑出人才，也是台中運動界的優秀選手，他出身於運動世家，父親蔣正仁是台中市原住民族的總頭目，同時也是體育老師，曾奪區運會男子馬拉松季軍，今日也偕同蔣介文的母親及妻兒到場共享榮耀，全家人以行動支持蔣介文的路跑夢，令人動容。

李昱叡說，感謝原住民族在各項體育運動賽事綻放光芒，未來也會持續與原住民族團體合作推展運動，擴大原住民族參與運動賽事，培育更多優秀原住民運動選手。

運動局說明，蔣介文目前以1小時3分46秒的半馬成績名列全國紀錄保持人，更在108年代表台中市參加全運會奪下馬拉松金牌，這次在新北市萬金石馬拉松中，斷最大勁敵周庭印的3連霸之路，創下歷次參加萬金石最佳紀錄，亮眼表現，可見堅持到底的運動家精神，另也恭喜他於「2021年台北馬拉松」再奪下全程馬拉松國內男子組第二名，期望他在接下來的馬拉松賽事再創高峰。