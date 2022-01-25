媒體引述消息人士透露，美國晶片大廠輝達準備放棄收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的交易。輝達曾在2020年提議以400億美元收購該晶片設計商。

輝達已告知合作夥伴，表示這起收購交易不會完成，至於安謀母公司軟體銀行則將加緊進行安謀的首次公開募股（IPO）。

據了解，輝達之所以放棄該交易，主要是在取得監管批准上將面臨諸多困難。美國聯邦貿易委員會(FTC)已在去年底提出訴訟阻止輝達收購安謀，英國監管機構也聲稱將對該交易進行深入調查，此外歐盟目前則對該收購案進行審查。