今年為戲作家姚一葦百歲冥誕，他的子弟兵將推出他的平劇作品《左伯桃》，並由京劇小生、戲曲導演曹復永擔任導演，是這部作品問世後42年的首演。

曹復永表示，劇中的左伯桃靠著智慧、勇氣和犧牲擺脫困境，同時展現人性的崇高，「全劇可看見傳統的四功五法，同時還有老腔新唱，我也挑戰使用音樂做心境上的描述，並運用傳統戲少見的古琴和洞簫。」

姚一葦可說是台灣現代戲劇運動先鋒，作品包括創作、藝術與美學理論，《左伯桃》是他創作生涯中唯一的平劇劇本，以傳說中左伯桃與羊角哀的故事為基底進行改編，並試圖與平劇的傳統形式對話，共有〈辭家〉、〈訪友〉、〈行路〉、〈雪阻〉四場戲，故事描述楚王招納賢士，左伯桃和羊角哀兩人前往應徵，但卻遇上雪難，左伯桃把衣物給羊角哀保暖，讓他去找柴火回來燒，但自己卻活活凍死。

曹復永表示，開場從洞簫曲開始，「描述左伯桃的堅持、遠見和智慧，那種生死與共的勇氣，我透過傳統打擊樂傳達，在第四場下雪的戲裡，我安排兩人都有犧牲的感覺。」

曹復永說，當左伯桃遙望家鄉、辭別太太之後，傳統音樂停了，「會出現一段洞簫曲，傳達他的崇高精神。而朋友撿完柴回來發現他死了，抱著他，希望以體溫溫暖他的感覺，則是透過古琴和清唱表達。」

值得一提的是，劇中「雪童」的角色是姚一葦的創新嘗試，將大雪紛飛的場景具象化為雪童。這次演出，共有四位演員飾演雪童，以舞蹈化的身段編排呈現不同層次的雪景。演出由台灣戲曲學院擔任製作，將於2月26、27日在台灣戲曲中心大表演廳登場。