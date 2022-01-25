大陸商務部對外貿易司司長李興乾25日在國務院新聞辦公室舉行的發佈會上表示，大陸積極支持全球抗疫，有序展開防疫物資出口，是全球對外提供疫苗最多的國家，已提供新冠疫苗超過20億劑。

根據中新網報導，回顧2021年5月大陸政府指出，在產能有限、自身需求巨大的情況下，履行承諾向80多個有急需的發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗。

李興乾表示，從國際來看，大陸積極支持全球抗疫，推動建構人類衛生健康共同體，透過有序展開防疫物資出口，是全球對外提供疫苗最多的國家，超過20億劑。

大陸商務部綜合司司長郭婷婷也指出，2021年大陸對外投資合作和對外援助執行平穩發展，落實政府宣佈的重大援助，全年累計實施各類援助專案1000多個，高效開展對107個國家和4個國際組織的疫苗援助。

觀察大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組稍早公佈資料顯示，大陸新冠疫苗全年產能接近50億劑。隨著疫苗產能提升正盡所能走向世界，特別是向發展中國家，提供更多安全有效的疫苗，促進在全球公平分配和使用。