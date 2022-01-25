女星謝忻曾拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，怎料2019年竟爆出與阿翔的不倫戀，原本順遂的演藝事業瞬間停擺，經過一年多時間才漸漸走出低潮。謝忻靠著社群平台玩電商東山再起，日前還透露感情狀況大方喊「現正戀愛中」；她今(25)日則曬出與「學姐」黃瀞瑩的合照，並說發現原來兩人都念過「倫敦大學」，學姐與「學姐」相認一見如故。

謝忻今(25)日在IG分享一張照片，是她與「學姐」黃瀞瑩的合照，畫面中黃瀞瑩穿著黑白細格襯衫，頂著招牌短髮及上排露齒燦爛笑容，雙手比出「V」；謝忻則穿著無袖套頸乳白條紋毛衫，頭頂梳理整齊的酒紅色中分長髮，臉上用了特效害羞紅暈，但她們誰才是真正的「學姐」？

謝忻轉述，兩人有了如下對話：「（我：學姐好！），（學姐：妳才是我學姐。），（我：什麼？），（學姐：妳是我倫敦大學的學姐。），（我：什麼！）。然後我們倆就一見如故地聊了起來。」並hashtag「#goldsmithcollege、#學姐的學姐」，喜相逢認親的場面相當趣味。」黃瀞瑩是前台北市副發言人及民眾黨發言人，日前宣布投入台北士林、北投區市議員選舉，下半年將會相當活躍。

謝忻日前曾在限時動態發布，不少藝人好友都一起換上了綜藝大哥「胡瓜」的照片，要來取代先前的「美輪明宏」；而謝忻的經紀人則透露，換上胡瓜的桌布後「接到好幾十萬的工作」，更寫上「瓜瓜桌布今天立馬接到2個大案子，真爽」，還號召大家一起來換桌布，年前事業順心。

同時謝忻也於日前留言自爆「現正戀愛中」，被猜測是否好事終於近了？事實上，謝忻2020年10月被直擊有了一位開著奧迪的新歡，2人還去天母看房子，到了隔(2021)年3月，謝忻鬆口有固定交往的對象，對方是大她6歲的圈外人，還見過雙方父母，不過關於結婚這件事，2人還沒有想的這麼遠，現階段只想要過得快快樂樂、平平安安的日子就好，愛情方面也得意。