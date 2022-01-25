民進黨立委高嘉瑜指控遭男友林秉樞施暴與拍攝不雅照等罪，新北地檢署今偵結，依傷害、妨害秘密、強制等8大罪嫌起訴林，但林被控涉嫌冒充國安人員或公務員及購買藝術品洗錢，並與綠營人士交好計畫性滲入本土陣營，違反國安法、洗錢防制法等罪部分，檢方調查發現林的高額存款都是膨風偽造的，加上無證據證明他對外有假冒國安人員與公務員，均予以處分不起訴。

林秉樞因對高嘉瑜施暴，過去言行也被起底，外傳林對外聲稱自己從事國安相關工作，執行高層交付的國安專案，還說是國安會祕書長顧立雄的幕僚，常與調查局人員接觸，總統府曾出面駁斥林說的「皆非事實」。

事件曝光後，林秉樞還遭爆料銀行存款餘額有2300多萬元，並常購買藝術品涉及洗錢，及與綠營人士交好，但綠營名嘴卻反指林是「中共同路人」，已經滲透到段宜康等新潮流大佬。

國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林誆稱為國安人員，且金流來源不明，去年12月告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、僭行公務員等罪。

庭訊時，林否認有對外稱是國安人員與公務員，也沒僭行任何公務員職務，強調：「我是本土到不能再本土的人」，銀行帳戶的錢都是父母給的、股票收入及收租，絕對沒有洗錢，也百分之百沒人委託他洗錢。

林的賴、郭秘書則說，林沒說過他是國安單位人員及公務員，加上並無他僭行公務員的相關事證，查扣手機、電腦中也無「對大陸地區勢力發起、資助、主持、操縱、指揮獲發展組織」及僭行公務員職權，違反國安法處分不起訴。

檢方調查，林的帳餘額約在100到300萬元，資金來源主要是父母，資金去向是買股票與提款，並無報導所指帳戶餘額高達千萬元，購置藝術品的匯款單也是P圖而來，認定其洗錢罪嫌不足不起訴。