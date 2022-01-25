光學元件廠亞光（3019）25日公告指出，公司2020年8月3日於日本法院，向三星電子公司提出專利權侵權案件，雙方已達成合解，並撤回對三星電子公司專利權侵權之告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。