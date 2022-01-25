亞光控三星侵害專利權案 雙方達成和解 20:002022/01/25 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光學元件廠亞光（3019）25日公告指出，公司2020年8月3日於日本法院，向三星電子公司提出專利權侵權案件，雙方已達成合解，並撤回對三星電子公司專利權侵權之告訴，其他部分因涉及當事人機密，就和解內容予以保密。 保智財權 美光解散上海DRAM設計團隊 美時韓國子公司首件癌症生物相似藥AlymsysR 獲MFDS核可上市 #三星 #亞光 #專利權 #三星電子 #侵權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚CPTPP 數位侵權改列公訴罪 04:102022/01/21 金融．稅務 英特爾直球對決台積電 鎖定台灣半導體7大咖挖角 18:362022/01/23 財經 《國際產業》不畏疫情力挺 三星反手加碼越南投資 16:142022/01/20 財經 《韓股》外資倒貨 KOSPI收13個月低點 15:572022/01/24 財經 《科技》三星險守全球機王 蘋果來勢洶洶威脅大 15:232022/01/21 財經 女花700萬買15個愛馬仕包一驗全假！侵權市值估破千萬 10:442022/01/24 社會 印度今年手機產值 挑戰逾50億美元 04:102022/01/21 產業．科技 《國際產業》2021年全球手機市場 三星穩居龍頭、蘋果銷量創新高 16:482022/01/20 財經 《科技》2022年TV面板價格 漲跌平穩和緩 14:322022/01/25 財經 《科技》漲價與否 三星Galaxy S22糾結 10:002022/01/24 財經 台積電狠甩其他對手！他曝不看好三星和英特爾的超狂理由 09:202022/01/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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