舞台上的無人鞦韆突然自己動了起來，空無一人的場景，牆上突然出現一個人臉，充滿戲劇效果。由國家文藝獎得主李小平、劇作家施如芳擔任策展人，今年的台灣戲曲藝術節很搞怪，12齣劇碼以神鬼精怪為題材，顛覆觀眾的感官。

李小平表示，他以「服妖嬈．神自在－戲出新天地」為創作主題，請團隊以這個命題創作，「這些作品本質上是從表演出發，同一個命題，不只是考驗創作，也考驗表演者的表演能量，還有情緒爆發力，把這股能量用來詮釋精怪角色，並發揮身體感，以傳統功底手法呈現。」

施如芳表示，在傳統觀點裡，人們對於神魔精怪的刻板印象，多是神祕詭譎、奇幻怪誕，「但在戲曲世界裡，神魔精怪角色反而最能諷刺人心的險惡，還有社會不義、命運捉弄及心靈創傷。」施如芳表示，這次他和李小平也鼓勵團隊開放改變，不一定要用既有的程式，才能有新火花。

隨著近期國內疫情不定，傳藝中心主任陳悅宜也表示，假如遇上疫情變化，會再依照指揮中心指示作調整，不排除線上演出。目前維持原訂計畫，演出將於4月1日至6月5日在台灣戲曲中心登場。