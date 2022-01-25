日本單日確診 首次突破6萬人 20:172022/01/25 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本國內25日確診的新冠病例首次超過6萬人，達6萬2613人。同日並且通報死亡41人，其中，大阪府10人。 就地區來看，東京都新增確診12813人，大阪府8612人，神奈川4131人，愛知縣4120人，埼玉縣3166人。東京都與大阪府均創下單日確診新增人數紀錄。 日本單日確診逾6千人 日本增逾4.9萬例連4天新高 防疫管制擬擴大實施 #大阪府 #單日確診 #東京都 #神奈川 #日本國內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本疫情延燒 大阪增約6000例確診創新高 14:282022/01/18 國際 日本確診突破4000人 三個半月最高 20:522022/01/06 財經 沖繩連3天新增逾千例 駐日美軍擬10日起限制外出 19:492022/01/09 國際 日本新增確診 連兩日突破5萬例 19:012022/01/23 財經 大阪新增確診病例約6000例 再創新高 15:332022/01/18 國際 日本新增確診4.6萬例東京8638例 皆再創新高 19:452022/01/20 國際 日本確診Omicron累計逾千例 18都府縣疑社區傳播 02:472022/01/05 國際 美國單日確診再創新高 增至113萬人 12:492022/01/11 財經 《國際社會》Omicron疫情炸鍋 韓單日確診新高破8500 11:592022/01/25 財經 日本防疫重點措施擬擴大至34地 預計實施至2／20 10:042022/01/25 國際 日本單日新增逾1.3萬例 疑現首例Omicron死亡 21:552022/01/12 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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