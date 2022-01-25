日本國內25日確診的新冠病例首次超過6萬人，達6萬2613人。同日並且通報死亡41人，其中，大阪府10人。

就地區來看，東京都新增確診12813人，大阪府8612人，神奈川4131人，愛知縣4120人，埼玉縣3166人。東京都與大阪府均創下單日確診新增人數紀錄。