年節將至，為滿足消費者除舊布新的購物需求，王道銀行推出桃園購物節卡友加碼優惠活動，即日起至2022年2月15日止，持王道銀行簽帳金融卡至桃園市三大購物中心刷卡消費，單筆刷滿新台幣1000元，即可享現金回饋新台幣100元。此外，王道銀行鼓勵消費者以數位帳戶線上發紅包，感受不出門也能發紅包、領紅包的過年新體驗。

桃園購物節日前熱鬧登場，王道銀行特別於農曆春節前提供加碼優惠。即日起至2022年2月15日止，前250名持王道銀行簽帳金融卡至桃園市GLORIA OUTLETS華泰名品城、台茂購物中心以及大江購物中心MetroWalk刷卡消費者，單筆刷卡滿新台幣1000元，即可享現金回饋新台幣100元，活動期間每人限回饋一次；憑消費發票至桃園購物節官網登錄，單筆每滿新台幣500元以上還可獲得抽獎機會一次，最高獎項為桃園市青埔區房屋一戶，價值新台幣1500萬元。

此外，王道銀行鼓勵民眾過年以數位帳戶線上發紅包，不僅方便、有趣，而且無疆界、零時差，不論親朋好友身在何方，都能共享年節歡樂氣氛。王道銀行自2018年開通O-Bank APP 「發紅包」功能以來，已發送近三萬個、總金額逾兩千萬元紅包。根據王道銀行觀察，年齡落在31至35歲區間的族群最愛使用線上發紅包功能，25至40歲的族群佔使用族群的六成五以上；而以星座而言，天秤座、天蠍座、獅子座則是愛發紅包的前三名；以生肖而言，屬雞、豬、鼠的則是發紅包的前三名。民眾使用「發紅包」，除了能選擇喜歡的紅包樣式、寫下對親朋好友獨一無二的祝福外，還能輕鬆查詢紅包領取狀態，甚至可以在社群發起搶紅包活動，舉辦專屬的線上紅包派對，讓親友不分遠近，一起熱鬧享佳節氛圍。