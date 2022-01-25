2021年房市不畏本土疫情，買氣比2020年更旺，根據中央銀行公布的2021年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，房貸餘額為8兆8030億元，土建融餘額為2兆8084億元，續雙雙創歷史新高，尤其房貸餘額年增達7607.28億元、創單一年度歷史新高紀錄。

根據央行統計，2020年房貸餘額不畏疫情，單年爆增6297.48億元，創歷年來單一年度最高紀錄，但2021年餘額年增再更輾過2020年，進一步衝破7000億元大關達7607.28億元，年增率達9.46％、也是16年來最大增幅。

反觀土建融餘額年增明顯趨緩，統計指出，2021年全年餘額增加3471.85億元，低於2020年的年增3668.76億元，及1993年的年增3583.89億元，為史上第三，並未跟著房貸同步再創新高紀錄，年增率並大幅下滑3.41個百分點至14.11％。

2021年12月房貸餘額連續57個月創歷史新高，尤其月增餘額為史上第二次破千億元至1035.97億元，金額僅次於2015年12月的1045.50億元，當時主要因2016年房地合一課稅正式上路。另土建融餘額雖累計連續34個月創歷史新高，但年增率已連五個月下滑。