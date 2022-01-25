俄烏邊境緊張，讓全球股市打寒顫！近期俄羅斯在烏克蘭附近進行軍事集結，加深兩國之間的緊張局勢。俄烏會開戰嗎？筆者認為不會，頂多就像2014年3月克里米亞危機，當時俄羅斯占領國際承認係烏克蘭領土的克里米亞半島中的烏克蘭海軍基地，期間並未真正開戰，但最重要的是那時台股約在8600點，半年後台股漲到約9500點，漲幅約10％，而這次又因為同區域再度發生緊張情勢，短線台股受到影響，但是中長線筆者相信仍會回歸台股基本面！

另外，關於俄烏衝突，在美國的地緣政治考量下，會真的和俄羅斯發動戰爭嗎？筆者認為也不會，因為美國為對911事件的報復行動，從2001年10月開始，向阿富汗蓋達組織和塔利班發動一場歷時20年的反恐戰爭，直到2021年9月才完成撤軍。期間勞民傷財，阿富汗戰爭導致美軍2000多人死亡，花費達1兆美元。看到這，美國人其實也不想打仗！你們會為了美國人打仗嗎？不會！那怎麼會覺得美國人會為別人打仗呢？所以此時此刻美國人，因前車之鑑更不可能為了烏克蘭去打俄羅斯。

不過俄烏緊張，短線讓全球股市都受到影響，造成歐股大跌，昨日美股雖震盪收高，但現在小道瓊期貨下跌逾300點，連帶影響台股今天也大跌近300點，筆者覺得戰爭對於股市下跌只是假議題，真正原因是縮減QE、升息，資金從市場收回，先提前反應罷了！現在台股短線跌得越深越快，之後反彈就越快，就如同筆者獨家統計資料，近10年農曆年後1個月上市上櫃上漲機率高達9成，而且農曆年前1個月若下跌，年後上漲機率更是100％，所以這邊台股短線受消息面影響不用太過擔心！

台股為何現在值得投資？因為本益比現在不到15倍，相較其他股市本益比相對低，而且殖利率高，所以封關前，筆者認為可以選擇低基期、低本益比、高殖利率的價值股抱股過年，而不要選擇像本益比偏高的或充滿題材想像力卻沒有基本面的個股，例如：力智本益比約50倍、AES-KY本益比約48倍、富邦媒約68倍本益比，這些本益比偏高的個股今天都跌停，以及元宇宙題材的揚明光去年接近損益兩平、宏達電去年仍是虧損，這些缺乏基本面支撐的個股，波段跌幅都超過3成，所以現在抱緊、抱好價值型股票，等待農曆年後才有機會像猛虎出柙全面噴出！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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