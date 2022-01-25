總導演黃強華、總監製黃亮勛和「麋先生」現身《素還真》首映會。（粘耿豪攝）

賀歲片《素還真》將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，今（25日）於MUVIE CINEMAS舉辦電影首映禮，總導演黃強華、總監製黃亮勛皆盛裝出席，活動以素還真再現成名絕技一人三化作為開場，三尊華麗造型的電影版素還真人偶在操偶師精湛技巧，以及素還真COSER的完美搭配下，完成一段精彩熱鬧的開場表演，讓現場貴賓大呼過癮，現場氣氛沸騰。

歷時多年、動員數百名幕前幕後人員傾力打造的電影《素還真》終於登大銀幕，總導演黃強華形容此刻心情「熱血沸騰、極度亢奮」， 而當身為布袋戲迷的主持人黃鐙輝分享觀影心得時驚喜發現，電影版少年素還真竟有「屁孩」的一面時，總導演黃強華笑著表示：「屁孩那面我其實是參考我兒子亮勛的！」惹得全場哄堂大笑，隨後則補充說明：「是指亮勛自信之外，還很有自己的想法啦！」總監製黃亮勛也表示：「這絕對是一部滿足資深鐵粉，又可帶給觀眾滿滿娛樂效果的電影。」

此外，為電影演唱主題曲〈反骨歸真〉的金曲樂團「麋先生」也驚喜現身，全員到齊力挺並獻上祝福，主唱聖皓表示「接到邀約時覺得無法相信，對我們來說『素還真』就像是神一般的存在，可以和這麼經典的人物合作感到非常榮幸。尤其更感謝霹靂的信任，給我們完全不設限的創作空間！」談到觀影心得，聖皓更是大讚：「非常驚喜！顛覆我對布袋戲的想像，而且還講了很多人性的部份，所以看完電影後，歌詞立刻就寫出來了！」該片28日上映。