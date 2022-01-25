林秉樞施暴高嘉瑜「8大罪狀」遭起訴 檢方：請求從重量刑

林秉樞因涉嫌施暴監禁民進黨立委高嘉瑜，遭遭羈押禁見即將屆滿2個月，新北地檢署今(25日)偵結，並起訴8項罪名：同時，林秉樞的父親今天也寫了一封信給媒體，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮與宅神朱學恒晚間進行網路直播時，也發現了這封信中的諸多疑點，郭正亮更直言，這封信肯定早就寫好，目的是為了要影響法官判決，是為免林被延押的媒體策略。

朱學恒今天邀請郭正亮一起進行網路直播時，郭正亮表示，林秉樞還沒結束收押，「起訴應該預期中吧」，可能等到要放出來那時候，才會看到各種力量集結。朱學恒指出，今天林秉樞的父親有一封親筆信交給媒體，並讀了信中一段描寫林秉樞平時為人的內容。

對此，郭正亮直言，「這早就寫好了」。他並指出，這選在時候交給媒體，是考慮到會有延押的問題，他試圖影響去法官對林秉樞的認知，意思就是「我們做父母的也沒辦法，有時候會失控，但平很乖，鄰居都說好」，就是說他要送精神病院不是判刑。

朱學恒也說，「我懷疑這是先寫好」。郭正亮回答，「當然，律師有建議」。而朱學恒還發現，對於林秉樞性格改變的部分，林父竟然使用「據悉」一詞，「你是他爸，用聽說？」郭正亮則說，林父稱呼林秉樞為「林先生」，表示兩人相當有距離。

接著，朱學恒又念了一段林父信中的內容，並直呼「太經典」。郭正亮則說，「他老爸這信早就寫好了，是配合媒體一起出來，這是媒體策略，主要就是影響，不要被延押，我們早就說過他是很厲害的人，只是失控打高嘉瑜惹了這些事」。郭正亮更推測，由於林秉樞塔通了很多管道，再加上他本身的背景，若沒出事，搞不好能拿到國安諮委的職務。

至於段宜康批評蔡英文總統的部分，郭正亮認為，段宜康預測不到蔡英文會去七海園區，不可能是和林秉樞配合好的，若真的要幫林也要等他出來，真正的關鍵就是影響法官，還有對質。因為林秉樞的罪名是否成立，高嘉瑜證詞很重要屆時會有很多力量去疏通高嘉瑜。