為介紹臺灣公路之美，中華郵政公司特以台9線金崙大橋、台61線通霄段、國道5號頭城蘇澳段及台84線頭社至二溪段公路為題材，訂於111年1月26日發行「臺灣公路之美郵票」1套4枚，郵票面值分別為6元及8元各2枚。

本套郵票圖案簡介如下：

一、台9線金崙大橋（面值6元）：金崙大橋為南迴公路中縮短里程數相當重要之功臣，同時坐擁太平洋美麗海景與大武山絕美山景，被譽為全臺最美高架橋。

二、台61線通霄段（面值6元）：台61線通霄段近台1線及海線鐵路高架橋，面迎臺灣海峽，依山傍水，有西濱最美公路彎道和絢爛之落日大道，被譽為西部太麻里。

三、國道5號頭城蘇澳段（面值8元）：國道5號是目前連接臺灣東西部唯一高速公路，南行出雪山隧道後，如遊龍般蜿蜒於蘭陽平原，夜間由路燈及車軌形成之景致，更形璀璨。

四、台84線頭社至二溪段（面值8元）：台84線「東西向快速公路－北門玉井線」，串連臺南市海邊與山區，該路段係順著月世界地勢施作，形成特殊波浪路景觀。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月24日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。