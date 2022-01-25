看好後疫情時代，國人對健康檢測需求提升，世基生醫（7595）多元部署檢測漸收成效。世基針對兒童常見藥物過敏、癲癇藥物過敏、心血管用藥、鎮熱止痛藥物等開發出基因檢測產品；其中，降尿酸藥物已在台灣及亞洲各國醫院廣泛使用，預計今年有機會取得健保價，進一步推升出貨量成長。

世基表示，除降尿酸藥物檢測與痛風藥檢測產品有望納入健保價，兒童常見藥物過敏檢測產品也穩定出貨，搭配研發、技轉費用高峰已過，今年營收有望大幅躍進，突破新高，力拚營運轉盈。

世基積極擴大投資研發檢測產品並與學術單位合作，包括與北醫進行產學合作、向長庚醫院技轉磺胺抗生素過敏基因檢測技術。配合業務推展蓄勢發揮，世基除了廠房取得GMP認證外，規劃將所有產現導入自動化設備，最快下半年完成，屆時產能將大幅增加3-5倍。

此外，尖端醫（4186）在特管辦法已獲得衛福部核准通過七案，日前獲得衛福部核准攜手光田綜合醫院「自體骨髓間質幹細胞」治療脊髓損傷，成為全國第三家通過可將細胞治療用於脊髓損傷的醫院。

尖端醫研發的蛋白質藥物TAT-HoxB4，技術移轉和迅生命科學，第一階段分三期，共可收取150萬美元；若和迅生命科學開發順利，後續依臨床進度與商品化時程，未來階段總里程碑金更上看2400萬美元。若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3％之十年權利金，為尖端醫營運再添新動能和盈餘利基。