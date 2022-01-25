立委高嘉瑜的前男友林秉樞。（中時資料照）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署今偵結起訴林，而林去年12月在羈押期間，被媒體報導在律見時稱：「高嘉瑜收了我400萬元還有一個勞力士」，高嘉瑜不滿加告誹謗罪，但檢方調查認為，除林稱「我已經是世界上最慘的人」聲量較大外，無證據證明其他說話的聲音足以讓其他人聽見，今處分不起訴。

庭訊時，林秉樞供稱，他當時跟律師在講話，聽到右後方的律師一直提到他的名字，他回頭看那名律師在笑，於是對他及他郭姓當事人回說：「我已經是全世界最慘的人，不必這樣消費我吧！」，接著他就繼續跟自己的律師談話，他當時哭了，律師還有拿衛生紙給他。

郭男證稱，當時在律見，因當天早報有看到林的名字，加上2人涉犯罪嫌類似，都涉及私密影像，擔心自己的具保聲請會受到影響，才跟律師討論，結果被林聽到，林隨即轉頭嗆：「我就是林秉樞，怎麼樣，高嘉瑜收了我400萬元」，也說：「我已經是全世界最慘的人」，後面講了一大堆但講很快他沒聽清楚，但只針對他講，不是對著所有人。

台北看守所管理員也證稱，只有聽到「我就是林秉樞，我已經是全世界最慘的人」，沒聽到林說，「高嘉瑜收了我400萬元還有一個勞力士」，檢方勘驗看守所監視器畫面認為與郭男、管理員供詞相符，認定林當下情緒失控而向對方辯駁，加上僅有「我就是林秉樞，我已經是全世界最慘的人」這句話聲量較大，難認他有誹謗之意，因此處分不起訴。