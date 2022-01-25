副總統賴清德今以總統特使身分，搭機前往友邦宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職典禮，這是他任內首度出訪。他在機場發表談話時表示，台灣將秉持踏實外交，深化跟宏國合作，克服各種困難嘉惠兩國人民。對於賴清德出訪友邦，是否代表2024總統選舉之路解凍？「老對手」台南市議員謝龍介表示，賴清德提到自己是「蔡英文總統的特使」，而這句話恰恰就是重點，也是防彈衣、防火牆。

國民黨台南市議員謝龍介(左)、副總統賴清德(右)。(圖/合成圖，中時資料照)

賴清德今天表示，這次出訪除了與卡蕬楚（Xiomara Castro）會晤之外，也會跟友邦跟友好國家的元首、副元首，以及特使團代表互動交流，展現台灣堅定實踐良善民主制度，台灣會承擔區域跟國際秩序穩定的責任。

他強調，台宏建交去年剛好滿80週年，多年來互相扶助，走過威脅利誘的艱辛歲月。這次也會代表蔡英文替旅居海外僑胞、駐外人員打氣，並幫助台灣在國際道路上更加寬廣，這趟僅管疫情嚴峻，代表團一定會完成任務，不辜負蔡英文跟全國人民期待，會做好各項工作。

外交部則指出，賴清德由蔡總統指派擔任特使，今天率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）在當地時間1月27日的就職典禮，並有望與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動。外交部將持續與各方保持密切溝通，進行適當安排，期藉此場合與各國代表互動，擴展台灣與各國的友好往來。

對於賴清德出訪友邦一事，是否代表2024可能解凍，謝龍介25日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，賴清德提到自己是「蔡英文總統的特使」，而這句話恰恰就是重點，也是防彈衣、防火牆，因為外交部長吳釗燮任內斷了好幾個邦交國，宏都拉斯也可能在他任內也會丟掉。不過這次出訪，賴清德不必再經過美國的考試了，因為美國對賴清德已經是100%的信任，所以他沒什麼必要再跟美國高層接觸，可以觀察的是，這次出訪後，宏都拉斯會不會與我斷交，且真正的重點是，賴清德這次的態度完全是戰戰兢兢，特別強調自己是特使，正是因為未來若斷交，才可以避開網軍亂帶他帶衰的風向。