第17屆WSBL女子超級籃球聯賽首度開放華裔球員參賽，台元紡織網羅的宋佩欣是首位與賽華裔球員，等了一個循環賽工作證終於到手，於25日對中華電信一戰替補上場，台元上半場打完就奠定15分領先保險，下半場持續維持優勢，最終84比68收下本季第3勝。

因為等候工作證，宋佩欣季前只能看球隊團隊訓練，透過自主訓練調整狀態，WSBL新球季開打後，例行賽第一周循環賽也先在場邊當啦啦隊，25日終於迎來個人首場WSBL出賽，第3節尾聲替補上場，第4節再度上場和隊友透過賽事繼續磨合。

宋佩欣此役出賽4分鐘13秒，數據上僅留下1籃板，台元教練邱啟益認為，宋佩欣加入球隊時間不長，和隊友還待有更多時間配合成長，也希望外界給她時間漸入佳境。

176公分的宋佩欣在美國出生，具有NCAA第1級女籃加州大學戴維斯分校（UC Davis）資歷，賽後表示，很開心回到台灣打球，能在家人面前出賽是她的夢想，經過很多努力才能站上WSBL舞台，第一次上場她非常興奮、期待，台灣籃球速度較快，她還需要適應、跟上腳步。

提到和隊友以及台灣生活的趣事，邱啟益笑說宋佩欣最聽得懂的中文是「換」，宋佩欣則透露自己一開始很不習慣台灣的蹲式廁所，儘管和隊友溝通還是有點語言上的隔閡，但大家都很幫忙，甚至還透過翻譯軟體互相理解意思，她期許盡快適應、幫助球隊多爭取勝利。

宋佩欣的經紀人透露，這是她相隔約2年首場正式賽事，知道大家對她有期待，內心有很大壓力，昨天下午4點就關手機，宋佩欣的奶奶特地從美國陪孫女回台，阿姨、姑丈也做了小海報到場應援，給宋佩欣很多力量。

台元射手林文佑本戰轟下21分，並有6籃板、6助攻，卓敬、彭曉彤各進帳15分，新人林蝶11分、10籃板「雙十」；電信射手林玉書首節三分球5投4中，全場三分球9投7中轟下26分，王游乙文贊助15分，黃湘婷12分。