據中國外交部官網消息，今天（1月25日）下午，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。習近平表示，奧林匹克運動倡導的「更團結」正是當今時代最需要的。世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來；巴赫讚賞中國的效率、決心和活力，將確保本屆冬奧會的安全、順利、成功舉行。

習近平表示，今天是中國農曆小年，過幾天就要過大年。歡迎巴赫今年跟中國民眾一起過年。

習近平指出，經過6年多籌辦，北京冬奧會各項準備工作已經就緒，即將如期如約順利舉辦。我們將兌現承諾，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。這是新冠肺炎疫情發生以來首次如期舉辦的全球綜合性體育盛會，是對「更快、更高、更強——更團結」奧林匹克新格言的成功實踐。

習近平指出，中國舉辦北京冬奧會不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。本屆冬奧會有約90個國家和地區近3000名運動員參加，是設項和產生金牌最多的一屆冬奧會，給更多運動員在這裡實現他們的夢想提供了機會。中方以運動員為中心，盡一切努力做好場館設施等硬體、軟體保障，做好全方位服務。中方完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。

習近平強調，早在申辦時，他就提出，中國這次辦奧的最大目的，就是帶動3億人參與冰雪運動。經過不懈努力，這一願景已經成功實現。「冰天雪地也是金山銀山」，北京冬奧會的舉辦還帶動了中國冰雪體育產業、冰雪經濟的發展。

習近平表示，中國先後舉辦2008年北京奧運會、2014年南京青奧會和2022年北京冬奧會，激發了中國民眾對奧林匹克運動的熱情，推動了中國體育事業發展，對在全球傳播奧林匹克精神發揮了重要作用。

習近平認為，奧林匹克運動倡導的「更團結」正是當今時代最需要的。世界各國與其在190多條小船上，不如同在一條大船上，共同擁有更美好未來，所以中方提出了「一起向未來」的北京冬奧會口號。中方將為奧林匹克運動和推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

習近平表示，期待和巴赫共同見證北京冬奧會開幕的重要時刻。

巴赫首先用中文祝賀中國人民新春快樂、虎年吉祥。巴赫表示，在中方相關部門和中國人民共同努力下，北京冬奧會各項籌備工作十分出色順利，場館之精彩、防疫措施之周全、可持續運營理念之先進令人贊嘆。

巴赫贊賞中國的效率、決心和活力，感謝中方對於國際奧委會、各國運動員提供的熱情款待和周到安排，相信中方採取的有力措施，將確保本屆冬奧會的安全、順利、成功舉行，讓世界各國運動員共聚北京，共襄盛舉，國際奧委會對此抱有充分信心。

巴赫表示，中國實現了超過3億人從事冰雪運動目標，這是前所未見的偉大成就，將成為本屆冬奧會向中國人民和國際奧林匹克運動作出的重大貢獻，也將從此開啓全球冰雪運動的新時代。

巴赫表示，此次一些國家首次派團出席冬奧會，充分表明北京冬奧會得到了國際社會的廣泛支持，國際社會也普遍反對將體育政治化。

巴赫表示，希望虎年不僅成為勇氣之年、力量之年，也成為中國人民健康幸福之年。北京冬奧會將成為世界送給中國人民最好的虎年禮物，祝願世界更加團結。

丁薛祥、楊潔篪、蔡奇、王毅參加會見。