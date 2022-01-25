藝人納豆（林郁智）昨(24)日驚傳「腦出血」送醫，緊急取消所有錄影行程，病況傳出震驚各界，儘管經紀人頻頻發聲表示「他沒事」，不少圈內好友與粉絲仍相當擔心，紛紛發文替他集氣，其中包括「台灣濱崎步」王彩樺、女神潘慧如等，都貼出與納豆的「摟肩」合照，除了秀出可愛的最萌身高差外，合照的零距離也說明納豆的好人緣。

納豆為人熱情海派，在圈內累積不少好友。昨(24)日爆出他疑似腦出血的消息，不少合作過的藝人好友都表示相當擔憂，曾與納豆合作電影《同學麥娜絲》的王彩樺在得知消息後，立刻曬出合照發文：「希望大家一起為納豆集氣，快快好起來，最可愛的豆哥。」並號召網友留言替納豆喊話加油。

女神潘慧如同樣與納豆在《同學麥娜絲》中曾合作，更與納豆上演一場激情對手戲（想像畫面），她也在第一時間發文祝納豆「平安健康」，也集結網友們替納豆祈福。此外，陶晶瑩、張皓明、蕭淑慎的老公梁軒安等都紛紛發文替納豆的健康集氣，再次印證了納豆在圈內的好人緣。

納豆舅舅、新北市長侯友宜也PO文打氣：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」隨即湧入大票政治人物留言，粉絲們也都相當擔心納豆身體狀況。經紀人不久前回應：「剛有跟豆媽通上電話，她說納豆現在沒事，真的謝謝大家關心，醫生也要他們先好好休息。」這番話也讓大家能暫時放心。