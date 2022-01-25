美股周一(24日)上演超戲劇表現，原本受到多重利空因素衝擊，道瓊指數盤中一度重挫千點，但在尾盤指數急拉，終場全面收紅，專家分析交易數據變化，直指本周五將有高達3.1兆美元(85兆元新台幣)的選擇權到期，周一就有人大量賣出賣權，可能是這次美股大V彈的原因之一。

據Zero Hedge報導，這批選擇權到期日非常特別，主要是隨著日子接近，賣出出售口數也創下歷史新高，其中有部分在周五到期，另一些則不會。

從報告指出，午盤有個神祕交易人突然大舉賣出賣權，經紀商也從突然賣出標普500期貨轉為買進，讓經紀商拋售速度放緩、由賣轉買，多空方突然大反轉導致軋空湧現，美股也因此迅速收斂跌勢，恐慌指數「VIX指數」也從38.94點拉回至29點，並拉動許多目標波動策略的基金加入買進行列。

先前外媒報導，Options Solutions發表研究報告指出，這筆1.28兆美元選擇權到期，將引發美股劇烈波動，對於整體未平倉占比約為40%。據MarketWatch報導，加密貨幣交易所Coinbase機構研究主管David Duong，加上本周五選擇權到期，可能引發系統性拋售潮，讓那斯達克指數明顯回落，甚至衝擊到加密貨幣市場。