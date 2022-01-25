外貿協會看準穿戴式電子裝置龐大商機，帶領見臻、萬九及富鉅紡織等相關領域廠商以OMO(Online Merge Offline)模式參加東京穿戴式裝置科技展，吸引日本大廠包含NTT Docomo、Softbank、豐田通商、Pioneer與Panasonic等爭相洽談，合作智慧眼鏡AR運用、眼球追蹤技術與心律偵測等。

後疫情時代，穿戴式主題商品越來越夯，搭載5G和物聯網快速成長，並發展出多元週邊應用如AR/VR裝置、區塊鏈等；見臻此次展示智慧眼鏡「Ganzin Sol」及「Jorjin G7EF Gaze」，開發眼球追蹤技術Aurora可搭配AR/VR裝置，提供虛實概念應用至使用者介面，且該技術採用高通平台，僅需感應器即可運用於各式裝置，實測Snapdragon四款平台皆可順暢運行。

萬九則看準穿戴式裝置與室內運動於疫情下凸顯的龐大需求，推出對應的健康解決方案如TP5心律感測器、Solo速率感測器、智慧衣及室內自行車錶，使用者可搭配APP，不受時空限制完成健身。

此外，富鉅紡織展出導電織帶，具有電線織專業技術，產品可連接應用於多項穿戴裝置。

貿協表示，穿戴式電子裝置於疫情影響下，除既有遠距醫療、健康監測、休閒功能與工業應用外，軟體系統升級、女性數位保健及新型態情境應用裝置，更是該產業鎖定的重點；今年將持續採OMO模式協助廠商參與國際拓銷活動，4月將在印尼雅加達知名購物中心舉辦消費性電子OMO拓銷活動，更持續徵集國際專業展如慕尼黑電子展、日本通信放送週、顯示器與高機能電子材料展等參展活動。

第八屆「2022年日本國際穿戴式裝置科技展(Wearable Expo 2022)」於日本東京有明國際展覽館（Tokyo Big Sight）舉行。今年展覽不畏疫情，觀展人數創新高，共計近33000位專業買主及300餘家媒體親赴現場參觀接洽最新型穿戴裝置、開發材料及各式垂直應用領域產品，展期同時辦理多場講座，邀請各領域專家共同分享最新智慧科技及市場趨勢。