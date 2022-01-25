洗車洗成這樣就上路，周圍駕駛看傻！1名駕駛日前在路上發現前方轎車從自助洗車廠離開後，車身竟留下大片泡沫沒有沖掉，事後PO照片笑說「洗車洗到一半沒錢了？」不少網友認為應該是等下雨直接沖掉，能省下20元沖水費，也有網友笑稱是對方女友家裡今晚沒人，對方急著找女友，沒時間沖水了。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片中是1輛車身佈滿「白色泡沫」的轎車，該轎車疑似從自助洗車場駛出，但根本就還未沖去泡沫就離開，原PO在轎車後方看到這1幕笑說「看他從自助洗車場出來，洗車洗到一半沒錢了？」照片曝光也引起網友開始討論背後原因。

1名駕駛日前在路上發現前方轎車從自助洗車廠離開後，車身竟留下大片泡沫沒有沖掉，網友笑稱是對方女友家裡今晚沒人，對方急著找女友，沒時間沖水了。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有網友認為是當時天氣陰陰的，「因為下雨了，省20元水費」、「應該是等下雨」、「應該是洗到一半有預感會下雨」，也有人說「也是有可能忽然肚子痛，想回家拉屎」、「看到的第一眼，我還以為高山在下大雪」。

不過大多數的網友則認為車主這麼著急離開，應該是女友正在呼喚車主，「可能有人爸媽不在家」、「應該是女朋友說他今晚家裡剩他一個」、「可能是女朋友通知今晚可以在他家」、「當你洗車一半，曖昧的女生跟你說她家裡都沒人」。