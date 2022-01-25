歐洲議會成員雖然提出要求歐盟必須回應立陶宛問題受到中國經濟脅迫問題，但是議員發給歐盟官員的信件僅在700名歐洲議員中獲得40人簽署，簽署支持的比例僅5.7%。歐洲議會議員坦承，歐盟層面目前根本沒有討論中國對立陶宛施壓的問題。

《觀察者網》引述《立陶宛國家廣播公司》（LRT）報導說，這份信的牽頭者包括來自斯洛伐克的議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），她在去年被指控「損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊」，因而遭到中國制裁。

萊克斯曼在受訪時宣稱，中方施壓立陶宛等於是對整個歐盟的攻擊，因此所有成員國應該協調應對。歐盟必須採取的行動，包括對中方實施報復性制裁，以及對受中國制裁影響的立陶宛企業提供財政支援。

報導說，歐洲議會700名議員中，只有與40人簽署了這份由萊克斯曼等人發起的聯名信件。來自立陶宛的歐洲議會議員奧萊卡斯（Juozas Olekas）認為，這表明歐洲議會對立陶宛的支持遠低於預期。立陶宛國內對設立臺灣代表處的決定沒有做好充足準備，如果進行更多的談判，歐盟方面的支持可能會更強。

另一名立陶宛議員奧斯特雷維修斯（Petras Auštrevičius）則尷尬地承認：「的確，歐盟層面沒有在討論中國施壓立陶宛一事。」立陶宛應該更多更多討論中國施壓的問題，讓這個問題提上歐盟的官方議程。

立陶宛維爾紐斯大學政治學教授維爾皮斯奧斯卡斯（Ramūnas Vilpišauskas）提出，中國現在已經成為歐盟主要的貿易和投資夥伴。無論是對德國、希臘還是其他中歐國家，中國都「非常重要」。另一方面，歐盟必須有強有力的證據支持「中國經濟施壓立陶宛」的說法，才能對中國實施報復性制裁。但中方一直以來都強調，「沒有阻止過立陶宛商品進入中國」。

報導說，歐盟外交政策負責人、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利曾表示，歐盟成員國「明確地表達了對立陶宛的聲援」，然而管立陶宛外長一再呼籲歐盟採取進一步的具體行動，歐盟方面仍未宣佈新的措施。