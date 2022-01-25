Omicron大舉入侵，本土疫情擴散，不過由於Omicron常見症狀大都為類似感冒的輕症，讓許多人不以為意，專家則表示，這不代表完全不會有重症與死亡，並預估新冠病毒要再突變一至二代後，才會更趨穩定，成為真正的「流感化」，屆時人們的生活就會逐漸恢復正常。

毒理學專家招名威在粉專表示，從1月份到上周六的確診統計可見，感染Omicron的大多為50歲以下人口，而且大都只是喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水等輕症或無症狀，尚無中度或重度症狀，但這不表示不會有，光看國外數據就知道，如果整體確診數大增，還是有可能會出現重症和死亡案例。

根據中央流行疫情指揮中心公布的資料，今年1月以來，本土病例共166例，年齡分布以20至50歲最多，症狀則以喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水等輕症為主，輕症個案就佔了120例，另外46例為無症狀。

招名威推測，還要再一段時間，新冠病毒再突變一至二代後，才會更趨穩定，成為真正的「流感化」，屆時人們的生活就會逐漸恢復正常。招名威認為，依目前的情況清零仍可行，但不能只靠醫護在撐，大家都得做好個人防護措施，疫苗能打的都打起來，這樣才能將病毒徹底的移出我們的生活圈。