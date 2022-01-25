中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，不時會在社群網站分享美照的她，近日曬出扮花魁的照片，和服經過改良變超短，讓她上下都露出大片白皙美肌，火辣指數破表。

照片中，巫苡萱盤起頭髮，穿著改良成短版的大紅色和服，衣服兩側還滑落一半，露出香肩、鎖骨，事業線也微微跑出見客，而下半身似乎是褲裙設計，短到幾乎直逼腿根，一雙修長美腿十分吸睛，尤其一個側身，屁股蛋也快被看到，格外撩人。

巫苡萱辣扮花魁的造型一曝光，立刻吸引眾多粉絲激動留言「太美惹啦」、「大王這個打扮非常棒」、「正翻」、「夭壽辣」、「好辣的花魁」。

巫苡萱常在IG展現不同面向，除了在球場上認真跳舞的樣子，還有私下搞笑、可愛、性感的模樣，日前才穿上制服化身學生妹，只見她身穿白色襯衫和格子百褶裙，領口還繫上蝴蝶結，腳下踩著小白鞋搭配白襪，加上頂著顆丸子頭，又純又慾的模樣讓大批粉絲直呼不想下課。